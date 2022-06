FC Nantes - Mercato : Bukari sort du silence, Kita a fait le strict minimum pour le conserver

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Antoine Kombouaré peut déjà commencer à faire la grimace. Désireux de miser sur Osman Bukari après un prêt honorable cette saison, l’ailier ghanéen a finalement pris la direction de l’Etoile Rouge de Belgrade en Serbie.

Son transfert a été officialisé hier et laisse des regrets au coach du FC Nantes, surtout quand on sait que Waldemar Kita n’a presque rien fait pour le retenir. Selon 20 Minutes, le président des Canaris aurait ainsi proposé trop peu (1 million d’euros ?) à La Gantoise, qui n’a eu aucun mal à accepter le double en provenance du club serbe.

Le joueur de 23 ans, lui, n’en veut à personne et a même laissé un message très classe à ses anciens coéquipiers en France et en Belgique. « Je veux remercier les équipes techniques, les coaches, mes partenaires et les supporters pour leur amour et leur soutien sans faille ainsi que pour les beaux souvenirs que nous avons partagé, a-t-il écrit sur Twitter. Vous serez toujours dans ma tête, nous serons toujours une famille ! »

I want to thank the technical team, the Coaches, my teammates, the fans and supporters of @FCNantes 🔰and @KAAGent 🔵⚪️for their unflinching love and support and for the beautiful memories we shared together.



I’ll always have you guys in mind. Forever remain a family! pic.twitter.com/dxojXJv4WO