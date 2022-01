FC Nantes - Mercato : c'est fait pour Emond, un ancien des Girondins pour le remplacer ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Alors que le Standard de Liège a officialisé il y a quelques minutes le retour de Renaud Emond (transféré pour environ 200 000€), le FC Nantes continue de prospecter pour se renforcer en attaque. Selon L'Equipe, les Canaris se seraient renseignés pour l'ancien bordelais Enzo Crivelli (26 ans).

Prêté cette saison par l'Istanbul BB au club turc d'Antalyaspor, l'attaquant français joue très peu en Turquie (9 apparitions, 0 buts). Après avoir été l'une des stars de la Super Lig turque en 2019-20 (14 buts) et avoir contribué au titre de Basaksehir, Crivelli se cherche un second souffle (2 buts en une saison et demie).

Reste à savoir si Antoine Kombouaré validera cette piste...

