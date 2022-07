FC Nantes - Mercato : ça bouge pour l'avenir de Cyprien !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Prêté la saison dernière au FC Nantes par Parme, Wylan Cyprien n'a pas été conservé par le FCN, qui n'a pas levé l'option d'achat de 8,5 millions d'euros comprise dans le prêt du milieu de terrain français.

Désireux de quitter Parme, qui évoluera de nouveau en Série B la saison prochaine, Wylan Cyprien ferait l'objet d'un intérêt du CSKA Moscou, selon les informations de 90 Football. La valeur marchande de l'ancien joueur du RC Lens, de l'OGC Nice et donc désormais du FC Nantes est estimée à 4,5 millions d'euros par le site Transfermarkt.

