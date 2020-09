FC Nantes - Mercato : ça ne s’arrange pas pour Gulbrandsen

Le FC Nantes s’active toujours plus pour dénicher l’oiseau rare au poste d’avant-centre. Selon les informations de 20 Minutes d’hier, Christian Gourcuff aurait ainsi demandé d’activer la piste menant à Fredrik Gulbrandsen. Sur le plateau de Nantes Foot, le coach des Canaris a toutefois expliqué ne pas connaître l’attaquant norvégien.

Interpellé sur cette réponse, David Phelippeau ne s’est pas démonté et a confirmé ses informations : « Son plus proche recruteur connaît pourtant... Ce joueur est suivi... c'est certain ! Gourcuff en a évidemment entendu parler ! Il ne connaissait pas Chirivella non plus quand le nom est sorti. Je maintiens que ce joueur a été vu par la cellule et notamment son compère Audrain. Un prêt a été évoqué. »

Gulbrandsen scotché sur le banc de Basaksehir

Toujours est-il que la situation de Gulbrandsen ne s’arrange dans son club actuel. Hier, le champion de Turquie est tombé face au promu Hatayspor (0-2) avec une doublette offensive composée d’Enzo Crivelli et Demba Ba. L’attaquant norvégien n’est jamais sorti du banc, et pourtant, l’ancien Bordelais a été remplacé...