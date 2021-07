FC Nantes, OL – Mercato : ça pourrait s'accélérer pour Kolo Muani, Simon également suivi

Zapping But! Football Club FC Nantes : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Canaris

Le départ de Randal Kolo Muani (FC Nantes, 22 ans) peut-il se décanter plus rapidement que prévu ? En effet, comme déjà évoqué à maintes reprises, l'attaquant de l'équipe de France Espoirs, sollicité pour les JO avec les Bleuets, privilégie un départ en Bundesliga à l'Eintracht Francfort plutôt qu'une prolongation au delà de juin 2022 avec les Canaris ou un départ dans un autre club français (OL, LOSC).

Après son pactole André Silva, Francfort prêt à réinvestir sur Kolo Muani ?

Problème : l'Eintracht est dans une situation économique assez compliquée et n'a pas les moyens de débourser plus de 5 M€ pour la venue d'un jeune talent alors que le FC Nantes est inflexible sur les 10-12 M€ réclamés. Pour autant Francfort n'a pas complètement abandonné le dossier et pourrait revenir à la charge assez vite.

Hier, le club allemand a entériné la vente de son meilleur buteur, l'international portugais André Silva (25 ans, 28 buts en championnat allemand l'an dernier). L'intéressé a été transféré au RB Leipzig moyennant une indemnité de 23 M€ hors bonus. Une somme qui remet à flot l'Eintracht.

Moses Simon plait, Nantes réclame 10 M€ au moins

Offensivement, « RKM » n'est pas le seul Nantais à intéresser le marché européen. Comme le rapporte l'ancien journaliste de Foot 365 Ignazio Genuardi, Moses Simon (25 ans) a des touches en France et à l'étranger. Sous contrat jusqu'en juin 2024, le Nigérian n'est pas intransférable mais Nantes réclame quand même plus de 10 M€ pour laisser filer l'ancien joueur de la Gantoise et Levante. Un prix élevé pour un joueur qui sort d'une saison assez moyenne.

