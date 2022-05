FC Nantes – Mercato : ça s'agite sur le dossier Willem Geubbels !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Prêté cette saison au FC Nantes avec une option d'achat, Willem Geubbels (20 ans) ne devrait pas poursuivre l'aventure sur les bords de l'Erdre.

Auteur d'une saison délicate, encore pourrie par les blessures (26 apparitions TTC mais seulement 719 minutes et 3 buts inscrits), l'ancien crack de l'OL ne justifie pas que les Canaris paient le montant de son option d'achat (6 M€). Sur la fin de saison, Antoine Kombouaré s'est même sciemment passé de ses services face à l'ASSE.

Si son aventure au FCN va prendre fin et qu'il s'apprête à rentrer à l'AS Monaco où il est encore sous contrat pour un an (2023), Willem Geubbels ne s'éternisera pas sur le Rocher. Selon le spécialiste Mercato Fabrizio Romano, le jeune ailier a encore des touches du côté de l'Angleterre.

AS Monaco striker Willem Geubbels could leave the club this summer. Former youth prodigy now being monitored by English clubs. ?￰゚ヌᄋ #transfers



He’s under contract with Monaco until June 2023.