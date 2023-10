FC Nantes - Mercato : Castelletto en dit plus sur l'intérêt de Valence et son avenir

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Dans l'excellente interview que publie ce dimanche Ouest-France, Jean-Charles Castelletto revient sur son été agité. Approché par Valence, le défenseur central est finalement resté chez les Canaris après avoir eu une grosse discussion avec Franck Kita et Pierre Aristouy durant laquelle il a été rassuré sur les ambitions du club. Mais il ne cache pas que son ambition est d'aller voir plus haut, même s'il répète que lui et sa famille se sentent très bien dans la Cité des Ducs.

"On a tous un plan de carrière et envie d’aller plus haut"

"On a tous un plan de carrière et envie d’aller plus haut. Mais, maintenant, je me concentre sur le FCN. Je n’ai pas envie qu’on revive la même saison que l’année dernière. Je laisse tout ce qu’il s’est passé cet été de côté. Les gens lisent des choses dans les journaux, mais ils n’ont pas tout ce qu’il se passe derrière. On a eu une très bonne discussion avec Franck Kita et avec le coach. Dans le respect. On a tous décidé d’avancer ensemble. Tout le monde a vu un aspect plus moche de cette histoire et ça s’est au final très bien passé. Si je m’en foutais du club, je n’aurais pas fait ça. Je voulais une avancée du club car j’aimerais que le FCN retrouve le rang qu’il mérite."

Vous n'allez rien manquer ! 🤳



Avec l'appli'@FreeLigue1, suivez le match et les buts gratuitement et en quasi-direct ici lors du derby : https://t.co/q4hDYruv5D#OnEstNantes I #srfcfcn pic.twitter.com/rSPgQpriCc — FC Nantes (@FCNantes) October 1, 2023

Podcast Men's Up Life