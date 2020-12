FC Nantes – Mercato : ce serait fait pour Domenech, deux recrues visées !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le debrief du mercato des Canaris

Si le FC Nantes n'a pas encore communiqué, il n'y a désormais plus de doutes. Selon Mohamed Toubache-Ter, Raymond Domenech (68 ans) a bel et bien paraphé son contrat de six mois avec le FC Nantes. Un contrat court mais renouvelable à l'issue d'un point effectué avec Waldemar Kita en fin de saison.

Domenech a demandé deux recrues

D'après l'insider, l'officialisation n'interviendra pas en ce 24 décembre ni le jour de Noël mais durant le week-end. Pour l'instant, Raymond Domenech arrive seul chez les Canaris. Face aux divers refus, le dossier de son adjoint est mis en stand-by pour quelques jours.

Dans les discussions autour du projet sportif, Raymond Domenech a également fait passer un message concernant ses souhaits sur le Mercato d'hiver. L'ancien sélectionneur des Bleus aurait demandé deux renforts : un attaquant et un défenseur central. Reste à savoir si Nantes mettra les moyens pour le satisfaire comme Waldemar Kita s'y est engagé.