FC Nantes - Mercato : champ libre finalement pour Kouamé ?

S'il a déjà recruté Mostafa Mohamed, le FC Nantes ne serait pas contre attirer un nouvel attaquant d'ici la fin du marché des transferts, début septembre. L'une de ses pistes l'a mené du côté de la Fiorentina, où le profil de Christian Kouamé plaisait aussi bien aux dirigeants qu'à Antoine Kombouaré. Seulement hier, la presse turque annonçait une offre de Galatasaray pour l'Ivoirien.

Une offre qui ne serait déjà plus de mise ! En effet, le géant stambouliote a lancé plusieurs lignes à la mer, attendant de voir qui mordrait en premier. Et c'est le Belge Dries Mertens qui a débarqué en premier sur les rives du Bosphore. En fin de contrat avec le Napoli, l'attaquant est désormais un joueur du Cimbom. Le FC Nantes a donc le champ libre pour recruter Christian Kouamé, même si la Fiorentina a déjà fait savoir qu'elle voulait attendre de voir l'évolution de son effectif avant d'éventuellement libérer son joueur.

Istanbul: Dries Mertens and Lucas Torreira arriving at the airport and set to be unveiled as new Galatasaray players. 🟡🔴 #Galatasaray@beINSPORTS 🎥pic.twitter.com/TrX2MPpl5w