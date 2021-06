FC Nantes - Mercato : Chirivella ouvre la porte à un retour en Espagne

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

A l'instar de l'ensemble des Canaris, Pedro Chirivella a connu une saison 2020/21 très difficile. Mais peut-être que lui l'a vécue plus mal que les autres. Parce qu'il arrivait de Liverpool et parce que Christian Gourcuff lui avait vendu un projet de jeu à base de passes courtes, d'actions construites, bref, tout ce qu'il adore. Sauf que le mage de Lorient est parti cinq mois après son arrivée et que Raymond Domenech puis Antoine Kombouaré n'ont pas eu les mêmes soucis esthétiques…

"Retourner à Valence ? C'est clair que oui"

Sous contrat jusqu'en 2023, le milieu de terrain espagnol sera-t-il toujours nantais la saison prochaine ? C'est possible si l'on tient compte du fait qu'Antoine Kombouaré l'a titularisé aussi souvent que possible depuis son arrivée en Loire-Atlantique. Mais le joueur, lui, pourrait se laisser tenter par un retour au pays, comme il l'a expliqué au quotidien sportif espagnol Super Deporte :

"Mon expérience à l'étranger a été bonne mais j'aimerais bien revenir en Espagne. Je n'ai que 24 ans. Retourner à Valence ? C'est clair que oui !" Natif de la capitale du pays valencian, Chirivella a été formé au VCF de 2004 à 2013. Cette année-là, à seulement 16 ans, il a mis le cap sur Liverpool. Après huit saisons hors d'Espagne, lui qui a très mal vécu le confinement qui l'a empêché d'assister à l'enterrement de son grand-père aimerait donc revenir sur ses terres.