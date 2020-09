FC Nantes - Mercato : pourquoi Colak n'est pas l'attaquant qu'il faut à Gourcuff

Les supporters du FC Nantes seront sans doute très attentifs à la rencontre entre la France et la Croatie en Ligue des Nations (20h45). Antonio Colak (26 ans) honorera peut-être sa première sélection avec l’équipe vice-championne du monde, lui qui est une cible des Canaris au poste d’avant-centre.

L’Équipe a expliqué hier que l’attaquant du HNK Rijeka (1,88m) fait partie de la liste des joueurs sur lesquels le FC Nantes a des vues. Si aucune offre de 2 millions n’a visiblement été formulée par les dirigeants des Canaris pour s’attacher les services de Colak, certains supporters semblent rassurés !

Colak, un profil déjà éprouvé au FC Nantes

Emmanuel Merceron est en effet effondré de voir que le FCN s’intéresse à un profil de déménageur proche de celui de Renaud Emond ou Kalifa Coulibaly, déjà présents au club. « Colak a été moyen en Pologne, moyen en D1 et D2 allemande. C'est un joueur de surface d'1.90M. Incompréhensible piste, a soufflé l’insider. Il doit pas être très au dessus techniquement d'un Emond. Coulibaly, c'est incomparable. Bref, c'est très décevant en terme de profil. Il peut peut-être mettre ses 10 buts mais c’est désarmant de voir tous ces profils radicalement opposés dans cette liste. Ça me rappelle l'hésitation entre Domenech et Gourcuff. Aucun fil conducteur. »

La vidéo de son club sur sa saison dernière. Faites votre avis. C'est lent, mais ça finit bien. Même si certaines défenses ont l'air très laxiste. https://t.co/wA4CqnUKkS — Emmanuel Merceron 🇫🇷🚴🏻‍♂️⚽️ (@ManuMerceron) September 7, 2020

Colak, ralentisseur de jeu pour les Canaris ?

À sa décharge, l'attaquant de Rijeka est un joueur qui aime participer au jeu et descendre d'un cran pour toucher le cuir. Cela pourrait-il être suffisant pour coller avec le jeu tout en mouvement de Moses Simon ou Kader Bamba ? Voire celui tout autant instinctif d'Imran Louza ? Vu le peu de réussite des antécédents du FC Nantes en matière de buteur, il est aujourd'hui permis d'en douter.