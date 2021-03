FC Nantes – Mercato : comment les Canaris ont évité une grosse erreur avec Kolo Muani

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Considéré comme une belle trouvaille de Christian Gourcuff cette saison (5 buts, 3 passes décisives), Randal Kolo Muani aurait pu ne jamais figurer dans l'effectif du FC Nantes. Entraîneur de la réserve des Canaris, Samuel Fenillat a eu un rôle prépondérant.

Dans un portrait que consacre Ouest-France à « RKM », l'éducateur est revenu sur l'épisode estival : « J’ai simplement dit à Christian Gourcuff que ce serait une erreur de le prêter une saison de plus et qu’il fallait au moins le voir sur la préparation. Vu son potentiel, on était déjà déçu qu’il soit prêté la première saison. Ça aurait été difficilement compréhensible qu’il reparte ».

Malgré tout, Nantes a failli faire une boulette

Pour autant, malgré une préparation aboutie et les éloges du Breton, l'international Espoirs français était tout proche de repartir pour un nouveau prêt, cette fois-ci en Ligue 2 à Caen, mais des cas de Covid-19 dans l'effectif ont fait capoter le deal.

Lancé à la surprise générale face à Nîmes lors de la 2e journée, Randal Kolo Muani n'a quasiment plus quitté le onze titulaire du FCN depuis. Seul l'intérimaire Patrick Collot avait fait le choix de le reléguer au banc de touche pour redonner une chance à Renaud Emond...