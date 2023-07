FC Nantes - Mercato : concurrence accrue mais prix riquiqui pour Ndiaye

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Hier, l'insider Mohamed Toubache-Ter annonçait que le FC Nantes faisait partie des courtisans à Rassoul Ndiaye, au même titre que Le Havre et Brest. Il assurait que le TFC avait renoncé au recrutement du milieu de terrain sochalien de 21 ans après une brouille entre dirigeants et qu'il lui semblait que les Normands, promus en Ligue 1, avaient déjà formulé une offre.

Anderlecht et Watford également sur le coup

Ce dimanche, L'Equipe nous en dit plus sur ce dossier. Déjà, il n'y aurait pas trois mais cinq clubs intéressés par Ndiaye. Le FCN, le HAC et le SB29 mais également Anderlecht et Watford. Et surtout, le FCSM, en proie à de très grosses difficultés financières qui ont incité la DNCG à le rétrograder administrativement en National 1, serait disposé à laisser filer son joueur moyennant 1,5 M€ plus des bonus. Les Lionceaux doivent trouver au plus vite une vingtaine de millions d'euros et tout leur effectif est à vendre. Pour les Canaris, c'est presqu'une aubaine, même si la concurrence sur ce dossier est rude...

Le calendrier du FC Nantes pour la saison 2023-24

🫡 Première séance collective ce matin pour les hommes de Pierre Aristouy. pic.twitter.com/rzSCuVXqZg — FC Nantes (@FCNantes) July 8, 2023

Podcast Men's Up Life