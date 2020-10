FC Nantes – Mercato : convaincu du joli coup Corchia, Gourcuff dresse un constat mitigé pour Augustin

Avec Castelletto, Chirivella, Corchia et Augustin, le FC Nantes a réussi la prouesse de recruter quatre joueurs sans débourser le moindre euro en indemnité. Un recrutement qui tarde à porter ses fruits malgré quelques promesses, mais Christian Gourcuff reste confiant sur la réussite de ses arrivées.

Si son début de championnat a soulevé des doutes, le coach nantais est notamment monté au créneau pour soutenir Pedro Chirivella. Avec la certitude également d'avoir réussi un très bon coup avec Sébastien Corchia. « On s'est quand même renforcé, même si ça a été très raisonnable dans le recrutement. Pedro Chirivella, qu'on a pas vu à son vrai niveau, est un vrai joueur de foot. Sébastien Corchia a montré en un match qu'il allait nous apporter beaucoup. »

Augustin loin de son meilleur niveau

Concernant Jean-Kevin Augustin, Christian Gourcuff s'est en revanche montré bien plus nuancé. Notamment en raison de l'état physique insuffisant du buteur français. « Jean-Kevin doit se remettre à niveau. Il part de loin physiquement parce qu'il n'a pas joué depuis très longtemps. Avec le Covid en plus ça s'est aggravé. Mais on connaissait son potentiel donc à nous de le remettre en condition. Quand tous ces joueurs là seront à 100% c'est vrai que ça peut être intéressant », espère toutefois le coach nantais. Pour rappel, Jean-Kevin Augustin, victime d'une petite entorse du genou, a dû déclarer forfait pour Lens.