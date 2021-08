FC Nantes – Mercato : Coulibaly devancé par un ex des Girondins pour sa destination prioritaire

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Si le nom de Kalifa Coulibaly (FC Nantes, 29 ans) était régulierement associé à Trabzonspor (D1 turque), il semblerait que les Canaris soient contraints d'oublier cette porte de sortie. Alors que le Malien est blessé et forfait jusqu'à la fin du mois, l'ancien club de Caleb Ekuban a choisi son avant-centre longiligne pour la saison.

En effet, comme le rapporte le journaliste Mercato Nicolo Schira, photo à l'appui, c'est Andreas Cornelius (Parme, 28 ans) qui va finalement rejoindre Trabzon. Actuellement dans l'avion, le colosse danois va signer pour quatre ans (jusqu'en juin 2025). Montant du transfert annoncé : 5 M€ et un salaire de 2 M€ par an pour l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux et de l'Atalanta Bergame.

Official announcement is coming for Andreas #Cornelius to #Trabzonspor from #Parma for €5M. Contract until 2025 (€2M/year). #transfers https://t.co/DDaLewZNIR pic.twitter.com/0vOguKVpTc