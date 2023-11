FC Nantes – Mercato : coup de frein au départ de Marquinhos en janvier !

Rentré il y a quelques jours d’Amérique du Sud après avoir joué pour une sélection olympique brésilienne, Marquinhos (20 ans) ne sait pas encore de quoi son avenir proche sera fait… et s’il sera encore nantais au 31 janvier.

Alors que, jusqu’à présent, la presse locale se montrait assez confiante quant à la rupture du prêt du jeune ailier prêté par Arsenal, le dossier est plus complexe qu’il n’y parait. Selon le journaliste anglais Tom Canton, qui œuvre pour le média Football London, les Gunners n’ont aucunement l’intention de rappeler Marquinhos sur le mois de janvier.

Si la direction d’Arsenal est effectivement déçue du manque de temps de jeu du jeune Brésilien, envoyé aux Jeux panamaméricains avec l’accord des Canaris, le club britannique ne va pas arranger les affaires du FC Nantes. En clair, si le FCN veut effectivement se débarrasser de Marquinhos en janvier, il faudra que les dirigeants nantais trouvent eux-mêmes un club prêt à reprendre le contrat de prêt du joueur (et donc son salaire !) pour la fin de saison…

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

🚨🇧🇷 Arsenal have NO plans to recall Marquinhos from his loan at FC Nantes.



[@tomcantonmedia / @arsenalfc_fl]#afc #arsenal pic.twitter.com/Za7gdrzeXZ