FC Nantes - Mercato : coup de frein dans le dossier M’Changama

FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Youssouf M'Changama sera-t-il la première recrue estivale du FC Nantes ? En début de semaine, il ne faisait quasiment aucun doute que l’ancien capitaine de l’EA Guingamp allait s’engager chez les Canaris. Sa visite médicale était même programmée en début de semaine prochaine.

Foot Mercato a climatisé cette rumeur. Selon nos confrères, il n'y a toujours aucun accord entre les deux parties. « Si accord il y a rapidement car Nantes a fait une offre, la visite médicale devrait se faire en fin de semaine prochaine, explique FM. Le FC Nantes, qui souhaite plusieurs joueurs au milieu, a fait une offre à Jonas Martin, libre de tout contrat depuis son départ de Rennes. »

En plus d’un milieu offensif (M’Changama ?) et d’un milieu défensif (Martin ?), deux attaquants et un latéral gauche seraient également ciblés cet été à la Jonelière. Le travail d’Antoine Kombouaré ne fait donc que commencer.

🚨Info : Pas encore accord total trouvé entre #Nantes et Youssouf M'Changama 🇰🇲. Les discussions se poursuivent.



• #Nantes a fait une offre à Jonas Martin 🇫🇷, un nom déjà évoqué par @dphelippeau.https://t.co/VfVTv0bR6D — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 9, 2022

Pour résumer Si Antoine Kombouaré a ciblé assez clairement Youssouf M'Changama (31 ans) comme sa première recrue potentielle au FC Nantes lors du mercato estival, un contretemps est venu parasiter ce dossier alléchant. Inquiétant pour la suite ?

