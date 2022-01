FC Nantes, OM – Mercato : coup de froid pour le Milan AC, Kolo Muani a dit oui à un club !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Alors que certaines rumeurs émanant d'Italie – et plus précisément de la Gazzetta dello Sport – avançaient une « attaque éclair » possible du Milan AC dès cet hiver pour Randal Kolo Muani, il est quand même assez peu probable que les Rossoneri passent à l'action.

« L'Eintracht Francfort est toujours en pole »

Éminent journaliste transalpin, Nicolo Schira a douché la rumeur sur son compte Twitter : « Malgré les dernières rumeurs à propos de Kolo Muani au Milan AC : l'Eintracht Francfort est toujours en pole position pour signer l'attaquant français, qui sera libre cet été. Un contrat de cinq ans est prêt ».

Despite the last rumors about Kolo #Muani to #ACMilan: #EintrachtFrankfurt are still in pole position to sign the french striker, who will be a free agent in summer. Ready 5-years contract. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 6, 2022

Un accord déjà trouvé ?

Le spécialiste Mercato ne fait même pas mention de la rumeur OM et rejoint de ce fait les journalistes locaux qui annoncent depuis de longs mois maintenant que « RKM » est beaucoup plus proche de la Bundesliga que de toute autre destination. Journaliste pour Foot Mercato, Santi Aouna a même annoncé il y a quelques minutes que le choix de Randal Kolo Muani portait bien sur l'Eintracht Francfort et qu'un accord avait même déjà été trouvé au nez et à la barbe du Milan AC, du Bayern Munich et du Borussia Dortmund.

🚨Info : Randal Kolo Muani 🇫🇷 vers #Francfort.



• En fin de contrat avec #Nantes, l'attaquant a trouvé un accord avec le club allemand.



• Le joueur a choisi #Francfort, malgré les intérêts du #Milan, du #Bayern, de #Dortmund.https://t.co/dq8EyJ0MCE — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 6, 2022