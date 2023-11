FC Nantes - Mercato : coup de tonnerre pour l'avenir de Marquinhos !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Arrivé cet été au FC Nantes en provenance d'Arsenal sous la forme d'un prêt d'une saison sans option d'achat, Marquinhos, qui n'a joué que 88 petites minutes depuis le début de la saison, peine à s'imposer chez les Canaris. Face à cette situation, The Mirror a annoncé fin octobre dernier que les Gunners penseraient à rapatrier le Brésilien dès cet hiver.

Marquinhos parti pour rester jusqu'à la fin de la saison ?

Mais d'après les informations de Football London, les dirigeants d'Arsenal n’auraient en réalité aucune intention de casser le prêt de Marquinhos, qui devrait donc terminer la saison au FCN. Toutefois, l’entraineur des Gunners, Mikel Arteta, et le directeur sportif du club londonien, Edu Gaspar, imaginaient plus de temps de jeu pour le joueur de 20 ans, qui a récemment fait son retour à Nantes après avoir disputé les jeux panaméricains avec le Brésil.

Arsenals forgotten winger to get more time after trophy success and Pedro Neto transfer links https://t.co/NvSj39iK29 — MercatoTribune EN (@MercatoTrib_EN) November 14, 2023

Podcast Men's Up Life