Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

La bombe balancée par Presse Océan ce soir a été désamorcée en direct sur RMC. Le quotidien de l'Ouest assurait que Waldemar Kita voulait Rolland Courbis pour succéder à Christian Gourcuff puis l'intérimaire Patrick Collot. Sauf que le Marseillais vient de déclarer sur la radio qui l'emploie : « Je suis très fier qu'un grand club comme Nantes s'intéresse à moi, mais ça ne m'intéresse pas ».

Si l'on en croit Presse Océan, le second choix de Waldemar Kita est Raymond Domenech. Et l'ancien sélectionneur de l'équipe de France n'a pour le moment pas réagi. Mais les supporters nantais, sur les réseaux sociaux, oui. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Domenech fait l'unanimité contre lui…