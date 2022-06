FC Nantes - Mercato : Cyprien, M’Changama, Girotto... ça bouge dans tous les sens au FCN !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Il y a quelques jours encore, on se demandait si Youssouf M’Changama allait être la première recrue estivale du FC Nantes. Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts et pas dans le bon sens. Aujourd’hui, on se dirige tout droit vers une fin en queue de poisson.

« Selon nos informations et comme pressenti hier par David Phelippeau, Youssouf M’Changama, une des priorités du coach Antoine Kombouaré, ne signera pas au FC Nantes, affirme Ouest France ce mercredi. Les détails qui n’en étaient plus n’ont pu être réglés entre les deux parties. »

Le journaliste de RMC Sport confirme cette version sur ce même M’Changama et assure par ailleurs que Wylan Cyprien ne reviendra pas à Nantes, lui qui avait été prêté par Parme la saison dernière. Enfin, notre confrère ajoute que la direction des Canaris insiste pour prolonger Girotto (sous contrat jusqu'en 2024).

Pour résumer Youssouf M’Changama, qui semblait être la priorité du recrutement estival du FC Nantes au mercato, ne devrait pas rejoindre la Jonelière. D’autres dossiers sont en cours, comme ceux d'Andrei Girotto et de Wylan Cyprien...

Bastien Aubert

Rédacteur