FC Nantes - Mercato : dans le viseur du PSG et de l'OM, Merlin sort du silence sur son avenir

Il y a plusieurs semaines, Quentin Merlin, qui gravit les échelons petit à petit avec le FC Nantes depuis le début de sa carrière, a été annoncé sur la tablettes du Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille.

L'annonce forte de Merlin sur son avenir

Mais alors que l'intérêt du PSG et de l'OM ne semble pour l'instant pas très concret pour le latéral gauche des Canaris, ce dernier, qui est actuellement sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le club des bords de l'Erdre, s'est exprimé sur son avenir dans une interview accordée à Fun Radio, confiant qu'il était très heureux à Nantes. "Je me sens très bien ici. J’ai la chance de jouer dans mon club formateur où je m’entends très bien avec tout le monde. J’ai la chance aussi d’avoir ma famille et mes amis qui sont très proches de moi. C’est une force que tout le monde n’a pas la chance d’avoir. Commencer une carrière proche de sa famille, c’est rare. On va continuer la saison et après, on verra la suite. Mais pour le moment, je me sens très bien ici."

