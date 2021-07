FC Nantes - Mercato : de sérieux rivaux pour Gianluca Lapadula

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Dès la révélation par le journaliste italien Nicolo Schira d'un intérêt du FC Nantes pour Gianluca Lapadula, des insiders se sont élevés pour remettre en cause cette rumeur. L'attaquant péruvien serait trop vieux (31 ans), trop cher (environ 4 M€), pas assez buteur (143 en 344 matches depuis le début de sa carrière)… Mais quoi qu'il en soit, que cette piste soit réelle ou fantasmée, ce qui est sûr, c'est que les Canaris ne sont pas seuls sur le coup.

Pour commencer, un club italien de Serie A (Benevento évolue en Deuxième division), La Spezia, voudrait le récupérer en échange d'Elio Capradossi. L'idée fait son chemin et séduirait toutes les parties, Lapadula appréciant le Calcio. S'il devait mettre le cap sur l'étranger, un club turc, Trabzonspor, a fait acte de candidature, de même que le Rubin Kazan en Russie. Deux clubs aux moyens supérieurs aux Canaris, susceptibles d'offrir de meilleurs salaires. Mais deux championnats moins relevés que la Ligue 1, seul avantage du FCN dans cette histoire. En conclusion, Gianluca Lapadula, ce n'est pas sûr et, en plus, ce n'est pas gagné !

🌟¡VAN POR 'LAPAGOL'!🌟

Según el periodista @AlfredoPedulla, Rubin Kazan 🇷🇺 interesado en los servicios de Gianluca #Lapadula 🇵🇪.

El colega italiano informa que el club ruso mantiene contacto con el mismo jugador y en las próximas horas enviará una oferta por el delantero. pic.twitter.com/ts1ZSmPuw3 — TOCA Y PASA PERÚ (@tocaypasaperu) July 30, 2021