FC Nantes - Mercato : décollage imminent pour Delort, il a pris une décision forte pour son avenir !

FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

Le feuilleton Andy Delort tout proche de prendre fin ? Pas si sûr. Si Ouest France annonçait un accord entre le FC Nantes et l’OGC Nice autour d’un prêt avec option d'achat obligatoire, avec une présence espérée dès mercredi contre l’OM (19h), la réalité serait toute autre.

« Rien de nouveau dans le dossier Delort, a déjà coupé Mohamed Toubache-Ter. Delort est ok avec Nantes depuis des lustres. Nantes et Nice sont ok sur le prêt avec OA obligatoire et la durée du contrat, 2 ans et demi. Bref, rien de nouveau. Le joueur attend le ok de Nice et espère une issue favorable, ce week-end. »

L’insider, proche de Delort, en a rajouté une couche dans la foulée : « Il manque le OK officiel de Nice pour pouvoir faire la visite médicale. Afin de prendre les devants, l’international algérien va décoller pour Paris d’ici peu. Dès qu’il y a aura le OK, il passera sa visite médicale à l’Hôpital Américain. »