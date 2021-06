FC Nantes - Mercato : Der Zakarian prêt à se jeter sur un recalé de Kombouaré ?

L'information a surpris : Antoine Kombouaré a décidé de se priver d'Abdoulaye Touré et Kader Bamba pour la préparation estivale. Le milieu de terrain, capitaine de l'équipe la saison passée, et l'attaquant payeraient ainsi leur volonté d'aller voir ailleurs. Sous contrat respectivement pour encore un et trois ans, les deux joueurs ont saisi le message : plus tôt ils trouveront un point de chute, mieux ce sera pour tout le monde.

MDZ-Kita, des relations très tendues

Pour le natif de Sarcelles, le point de chute en question pourrait être amer pour Waldemar Kita. En effet, l'insider Mohamed Toubache-Ter suggère qu'il pourrait rebondir du côté du Stade Brestois 29. Si le club finistérien n'entretient pas d'animosité particulière avec les Canaris, son nouvel entraîneur, en revanche, est en conflit ouvert avec le propriétaire du FCN !

Michel Der Zakarian n'a que très peu goûté ses deux passages sur le banc nantais, en 2007-08 puis de 2012 à 2016, notamment les ingérences de Waldemar Kita. Les deux hommes ne manquent jamais une occasion de s'allumer et cela s'est encore produit le 23 mai, après que le Montpellier de Der Zakarian se soit imposé à la Beaujoire (2-1), ce qui envoyait le FCN en barrages. "Vous êtes content ?", avait lancé Kita à l'attention de l'entraîneur, qui avait répondu qu'il était effectivement satisfait d'avoir fait du tort au Franco-Polonais, moins à son club formateur. Ces relations houleuses entraveront-elles l'avenir de Kader Bamba ?