FC Nantes - Mercato : des Canaris plongés dans le chaos jusqu'au 5 octobre ?

Au début du marché des transferts, au sortir du confinement, Waldemar Kita assurait que le FC Nantes n'avait pas ressenti les effets de la crise financière autant que ses concurrents. Que ses comptes étaient sains et lui permettaient de recruter sans avoir à acheter. Et effectivement, avec les arrivées de Pedro Chirivella et Jean-Charles Castelletto, les Canaris se sont bien renforcés. Mais depuis, plus rien. Ni arrivée, ni départ. Et Christian Gourcuff commence à s'impatienter.

"Ça va être la semaine de la panique"

Eh bien, selon l'insider Emmanuel Merceron, l'entraîneur breton risque de passer encore huit jours au bord de la crise de nerfs ! "On arrive donc dans la dernière semaine du mercato, et comme annoncé il y a 3 semaines, aucune arrivée, ni aucun départ avant cette folle semaine. Ça va être la semaine de la panique au FC Nantes où, comme tous les ans, rien n'a encore été préparé en amont niveau recrutement."

"Quel réseau va prendre le dessus ? Qui sera le meilleur agent ? Qui aura la meilleure vidéo ? c'est parti pour le grand n'importe quoi de la dernière semaine de mercato, saison 13. D'autres joueurs hyper intéressants vont-ils être bloqués par la méconaissance des joueurs et du marché des gens en place sur le recrutement ? Cette saison 13 dépasse les attentes."