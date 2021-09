FC Nantes - Mercato : des révélations explosives tombent, l'étau se resserre autour de Mogi Bayat !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Les supporters ont appris à connaître Mogi Bayat. Avec le temps, l’agent trouble a tissé des liens étroits avec Waldemar Kita au point d’être devenu une sorte de conseiller spécial du président du FC Nantes en termes de transferts.

L’intéressé a toujours réussi à botter en touche sur son influence sur le mercato des Canaris mais les supporters du FC Nantes lui reprochent d’avoir pris la main dans leur club fétiche. Son mode de fonctionnement est sibyllin mais des révélations explosives pourraient avoir lieu... dès mercredi soir.

Bayat, expert ès montres

« Impatient de découvrir le travail de Thierry Luthers et Patrick Remacle sur leur film 'Le Milieu du Terrain', un reportage qui promet d’être explosif sur le fonctionnement du football belge, ses accords entre amis et ses intermédiaires », a tweeté Sacha Tavolieri ce mardi. Avec ce seul message, le journaliste de RMC Sport a fait sortir du bois bon nombre de twittos intrigués à l’idée d’en savoir davantage sur les coulisses d’un tel mode de fonctionnement qui implique le mystérieux Bayat. Les premiers extraits sont même tombés. Accablants.

« La corruption est monnaie courante. Le rôle des agents est énorme, avec Mogi Bayat comme numéro un, explique Luthers pour préfacer l’enquête. Et il y a beaucoup de dirigeants ou de managers de clubs professionnels qui sont soit stupides, soit obnubilés par l’argent, soit les deux. Ces agents et ces managers ont mis en place un système qui leur permet de s’enrichir mutuellement. Nous avons été en contact avec le dirigeant d’un club belge, qui dit que lors de leur première rencontre, Mogi Bayat lui a proposé des montres contre des transferts. Les montres sont le fil conducteur du documentaire. J’ai été choqué par le rôle qu’elles jouent dans le football. Par exemple, je n’avais aucune idée que des montres de 200.000 euros existaient. C’est le plus ancien moyen de corruption au monde. »

Pour information : le film en question sera diffusé demain soir sur La Une de la RTBF à 20h20...

🇧🇪📺 Impatient de découvrir le travail de Thierry Luthers et Patrick Remacle sur leur film « Le Milieu du Terrain », un reportage qui promet d’être explosif sur le fonctionnement du football belge, ses accords entre amis et ses intermédiaires… #FootGate — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) September 28, 2021