FC Nantes - Mercato : destination étoilée pour Diego Carlos, sa cote va encore grimper !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Parti du FC Nantes à l'été 2019 moyennant 15 M€ et un pourcentage à la revente, Diego Carlos n'en finit plus d'épater du côté du FC Séville. A tel point qu'aujourd'hui, il vaudrait 45 M€ selon Transfermarkt. Et ce n'est sans doute pas fini. En effet, le défenseur central brésilien de 29 ans vient d'obtenir la naturalisation espagnole. De fait, il pourrait être appelé à l'avenir par Luis Enrique, alors que son horizon est bouché avec la Seleçao.

Cependant, sa première sélection avec l'Espagne devra obligatoirement attendre 2024. En effet, le règle FIFA précise qu'une période de cinq années doit être observée avant de pouvoir recevoir une cape dans un pays d'adoption. Et pour le moment, Diego Carlos n'est en Espagne que depuis trois ans. Nul doute que sa valeur augmentera grandement si jamais il endosse le maillot des champions du monde 2010. Et c'est le FC Nantes qui se frottera les mains !

Pour résumer Défenseur central du FC Nantes de 2016 à 2019, Diego Carlos est aujourd'hui l'un des meilleurs à son poste en Liga, où il joue avec le FC Séville. Il vient d'être naturalisé espagnol et pourrait bientôt évoluer sous les couleurs de la Roja.

Raphaël Nouet

Rédacteur