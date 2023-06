FC Nantes - Mercato : deux cadors de Ligue 1 se bataillent Moses Simon

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Alors qu'il arrive en fin de contrat dans un an avec le FC Nantes, Moses Simon, auteur d'une saison en demi-teinte avec seulement 5 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées en 46 matchs disputés toutes compétitions confondues, fait partie des joueurs qui pourrait quitter le club des bords de l'Erdre cet été.

Deux clubs de Ligue 1 seraient particulièrement intéressés par l'ancien joueur de La Gantoise, à en croire les informations de L'Équipe. Il s'agirait du LOSC et de l'OGC Nice, qui auraient fait part au FCN de leur intérêt pour l'international nigérian. Pour laisser partir Moses Simon cet été, les dirigeants nantais attendraient une offre entre 4 et 5 millions d'euros.

L'ailier gauche du FC Nantes, Moses Simon, à qui il ne reste plus qu'un an de contrat, susciterait l'intérêt de deux clubs de Ligue 1 cet été. Il s'agirait du LOSC et de l'OGC Nice.