FC Nantes - Mercato : deux départs, dont un majeur, en vue cet hiver ?

Prêté la saison dernière à Amiens en Ligue 2, Molla Wagué a fait son retour au FC Nantes cet été. Mais le défenseur central malien, qui n'a pas joué la moindre minute depuis le début de la saison, n'entre pas dans les plans d’Antoine Kombouaré.

« À la reprise, j’ai eu une réunion avec le coach. Il m’a dit qu’il ne comptait pas sur moi, mais je n’ai pas eu d’autres explications, a-t-il déclaré à RMC Sport en début de semaine. Je veux maintenant montrer à Nantes qu’il s’est trompé sur moi. Je n’ai jamais pensé arrêter le foot. Si ce n’est pas ici que je vais jouer, ça sera ailleurs. Je ne suis pas un joueur fini. Je suis prêt à retrouver un nouveau challenge. »

En plus de Wagué, que le FC Nantes ne retiendra pas au mercato hivernal, L’Équipe glisse un autre candidat au départ. Et pas des moindres puisqu’il s’agit d’un certain Anthony Limbombe ! À 27 ans et sous contrat jusqu’en 2023, le milieu de terrain belge n’entre plus dans les plans du staff du FC Nantes.

La une du journal L'Equipe de ce jeudi 30 décembre https://t.co/i9pzg3WreA pic.twitter.com/49Bt7nsZKw — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 30, 2021