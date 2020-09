FC Nantes – Mercato : deux indices plombent de nouveau le dossier Lincoln

Le FC Nantes, qui va devoir négocier un déplacement difficile face à l'AS Monaco ce dimanche (17h), n'a pas résolu l'une des quêtes de son Mercato, à savoir trouver un numéro 9 capable d'empiler les buts durant la saison à venir.

Les noms de Luis Suarez, Joao Pedro ou encore Antonio Colak ont été évoqués. La piste la plus chaude de l'été reste néanmoins le Brésilien Lincoln. Des discussions concrètes ont été avérées avec Flamengo pour tenter d'attirer la jeune promesse de 19 ans.

Bloqué... et titulaire avec Flamengo ?

Seulement, si le FC Nantes était encore annoncé sur sa trace de puis quelques jours, le dossier semble de plus en plus au point mort. Tout d'abord parce que Flamengo, qui a décidé de vendre son latéral Caio Roque au City Group (via le club belge de Lommel), aurait selon Coluna do Fla bloqué toute négociation concernant Lincoln avec le même groupe qui souhaitait placer le buteur à Troyes.

Mais surtout, Lincoln semble avoir retrouvé du crédit sportif auprès de son entraîneur. Non seulement Domenec Torrent a retenu le Brésilien pour affronter Ceara ce dimanche soir. Mais en prime, UOL annonce qu'une titularisation est possible, Lincoln étant en balance avec Vitinho. Le voir quitter le Brésil pour le FC Nantes devient donc de plus en plus improbable...