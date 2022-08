FC Nantes - Mercato : deux recrues encore attendues, concurrence fatale pour cet ailier ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

On entre dans les dernières 72h du mercato et tout est possible désormais du côté du FC Nantes. Adepte du "panic buy", Waldemar Kita a vu Antoine Kombouaré lui coller une sacrée pression en répétant qu'il attendait entre 3 et 4 recrues. Le président des Canaris sait qu'il n'a pas intérêt à décevoir le volcanique Kanak sous peine de devoir se chercher un nouvel entraîneur début septembre. Selon L'Équipe, un défenseur central et un ailier sont encore espérés d'ici à jeudi 23h.

Karamoh s'éloigne de Nantes

Mais une première piste est en train de s'évanouir : celle menant à Yann Karamoh. L'ailier gauche de 24 ans a été annoncé dans le viseur du FCN au début du mercato. Parme ne peut plus assumer son salaire après avoir manqué l'accession en Serie A en mai dernier. Mais l'ancien Bordelais devrait rester en Italie, où le Torino serait le plus avancé dans les négociations pour le recruter, selon Foot Mercato. Valladolid est aussi venu aux nouvelles. Il n'est plus question du FCN désormais pour lui...