FC Nantes - Mercato : Diego Carlos sur le départ, Kita prêt à récolter un gros chèque ?

«Pour un départ, je suis tranquille, tout suit son chemin. Il y a beaucoup de rumeurs, rien de concret. Je suis totalement concentré sur Séville. Je parle toujours avec mes agents pour leur dire de ne rien me dire sur les négociations. Ils ne m'informent que des choses bien engagées, je ne sais pas si cela sera à Séville ou un autre club. Je me concentre uniquement sur Séville, jusqu'à ce qu'on se parle si offre apparaît. J'ai dit, en cas de départ de Séville, que mon objectif serait d'aller plus haut et Séville est un géant.» (source : O Globoesporte)