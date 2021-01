FC Nantes - Mercato : Domenech cible une pépite de MLS testée par Arsenal

Raymond Domenech ne manque pas d’idées pour le mercato du FC Nantes. S’il est arrivé avec prudence à la Jonelière, le nouvel entraîneur des Canaris a terminé son état des lieux et semble désormais tourné vers un recrutement plutôt actif même s’il ne pourra pas ressusciter le regretté Diego Mardona.

« J'aurais aimé prendre Maradona mais il est mort, c'est comme ça. Le Mercato, c'est une plaie. On casse le groupe parce qu'on ramène des joueurs qui ne jouaient pas ailleurs. Un Mercato pour faire venir quelqu'un qui est très au dessus c'est bien sinon ce n'est pas utile, a-t-il précisé hier en conférence de presse. Imbula, je n'ai pas pris la décision encore. Il a un vrai potentiel. Il est intéressant, il revient. Il me faut quelques jours. Il n'y a pas de priorité. Pour améliorer, on peut améliorer dans tous les postes. Est-ce qu'on a mieux, pour le moment je ne suis pas sûr. »

Bassett a fait un essai à Arsenal

En quête d’un attaquant d’expérience et d’un défenseur central en plus d'un milieu (ou deux ?), Domenech pourrait se tourner vers le championnat américain. Le site Tribune Nantaise, en fin de matinée, a révélé que le milieu axial Cole Basset (19 ans) était suivi de près par le FC Nantes.

« L’Américain, originaire du Colorado, évolue avec son club depuis 2018 et son premier contrat professionnel. En 2019, il avait réalisé un essai avec Arsenal. La saison dernière, il a enchaîné 38 matchs en marquant 8 buts et en donnant 5 passes décisives, explique le site pro FCN. Les Américains seraient prêts à baisser jusqu’à 7 M€. Beaucoup trop pour les dirigeants Jaune et Vert qui seraient prêts à proposer 4 à 5 M€. » Toutefois, le FC Nantes ne devrait pas formuler d’offre concrète cet hiver pour continuer d’observer le joueur avant de prendre une décision.