FC Nantes – Mercato : Domenech n'a pas encore tranché le dossier Imbula

A l'essai depuis quelques jours à la Jonelière, Giannelli Imbula (libre, 28 ans) rejoindra-t-il le FC Nantes cet hiver ? La question n'est pas encore tranchée. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Raymond Domenech hier en conférence de presse. « On n’a pas encore pris de décision. J’attends quelques jours pour voir au niveau de l’effectif comment ça se passe », a fait savoir le nouveau coach des Canaris.

Domenech étudie son milieu avant de trancher

L'ancien sélectionneur des Bleus se laisse encore quelques jours pour sonder le groupe dont il dispose avant de prendre une décision et d'en aviser ses dirigeants. Rappelons qu'en l'état, le FCN dispose de quatre à cinq options dans le cœur du jeu avec Abdoulaye Touré, Imran Louza, Pedro Chirivella, Mehdi Abeid et Andrei Girotto (s'il ne retourne pas en défense centrale). Une sixième est aussi possible avec Baptista Mendy mais le jeune milieu de terrain a été écarté du groupe suite à son refus de signer un nouveau contrat.

Libre depuis son départ de Sochi (Russie), Giannelli Imbula (28 ans) – qui n'a joué que 30 minutes en 2020 – suscite de grosses interrogations sur son état physique. Sur le dossier avant le début de son essai chez les Canaris, l'En Avant Guingamp, son club formateur, a fait le choix de se retirer il y a quelques jours.