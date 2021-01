FC Nantes - Mercato : Domenech sort de sa réserve dans le dossier Kolo Muani

Ce n'est plus un secret, Randal Kolo Muani est on ne peut plus courtisé. Révélation de la première partie de saison au FC Nantes, l’attaquant de 22 ans est l’une des seules bonnes nouvelles pour les supporters des Canaris face au marasme qui entoure leur équipe depuis des mois. Seul souci, et non des moindres, le joueur sera en fin de contrat dans un an et demi (juin 2022).

Alors que les rumeurs se multiplient à son sujet, et notamment en Allemagne, l'entraîneur des Canaris, Raymond Domenech est intervenu sur la chaîne Téléfoot. En étant on ne peut plus clair. quant à l'avenir du joueur à court terme "Pour lui, stratégiquement, c'est mieux de partir à un moment où on est en haut de l'affiche. Si un club le prend, il devra prendre la place d'un autre joueur. Ce ne sera pas bon. Il doit s'affirmer au FC Nantes, qu'il marque des buts, et qu'il soit reconnu comme un attaquant de haut-niveau. Il ne doit pas griller les étapes."

Le message est passé...