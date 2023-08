FC Nantes – Mercato : Douglas Augusto plus cher que prévu, contretemps pour Awaziem

Sans grande surprise, L'Equipe a confirmé ce mercredi soir les arrivées de deux renforts au FC Nantes : l'ailier Marquinhos (Arsenal, 20 ans), qui arrive en prêt, et le milieu Douglas Augusto (PAOK Salonique, 26 ans). Deux arrivées annoncées depuis le début de semaine et qui devraient se concrétiser dans les prochaines 48 heures.

D'après le journaliste grec Giannis Chorianopoulos (Sportime), l'arrivée du milieu défensif brésilien est revanche plus chère qu'annoncée. Alors qu'en France les médias annoncent tous un transfert à 5 M€ bonus compris, la presse hellène évoque un accord trouvé à 5,5 M€ avec 20% à la plus-value. Presse Océan confirme cette rallonge parlant d'un accord proche de 6 M€. Preuve que les Canaris souhaitaient vraiment la venue de Douglas Augusto pour remplacer Andrei Girotto.

❗️ New offer from FC Nantes to PAOK for Douglas Augusto. €5,5m. plus 20% sell on clause. Deal is now really really close ⚫️?@PAOK_FC @FCNantes#PAOK #PAOKFC #FCN #FCNantes #Nantes