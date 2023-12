FC Nantes - Mercato : en attendant Adson, un ex des Canaris va rejoindre Payet au Brésil !

Alors que le nom du brésilien du FC Nantes Adson circule avec instance du côté du Vasco de Gama pour un prêt, le club brésilien – qui a sauvé in-extrémis sa place au sein du Brasileiro – s’apprête déjà à devenir un repère d’anciens Canaris.

Après Dimitri Payet, arrivé l’été dernier en rock star du côté de Rio de Janeiro, Fabrizio Romano explique que c’est désormais au tour de Joao Victor - prêté en fin de saison dernière au FCN – de filer au Vasco.

Sous utilisé à Benfica et en situation d’échec en Europe, le défenseur de 25 ans se dirige vers un transfert définitif du côté du Gigante da Colina. Si cinq clubs étaient sur les rangs, Joao Victor a été convaincu par le nouveau directeur sportif de Vasco, Alexandre Mattos.

🚨💢 EXCL: Vasco da Gama are set to sign João Victor from Benfica. Deal done on permanent move for 25 year old CB.



Five clubs wanted him but he decided for Vasco — here we go. 🇧🇷



First big signing for Vasco made by new director Alexandre Mattos with agent Paulo Pitombeira. pic.twitter.com/nayrXoQ5SW