FC Nantes – Mercato : en attendant Kolo Muani, une promesse des Canaris a rempilé !

Football Club FC Nantes : le debrief du mercato des Canaris

Si Antoine Kombouaré a débarqué au FC Nantes avec en premier lieu la mission de sauver le club de la Ligue 2, cela n'empêche pas l'Etat-major des Canaris de plancher sur l'avenir à plus long terme.

Ce vendredi après-midi, le FC Nantes a entériné la signature du jeune Quentin Merlin (18 ans), lequel s'est engagé sur un premier contrat professionnel de trois ans (jusqu'en juin 2024). Contrat qui sera effectif à compter du 1er juillet prochain.

Lancé face à Lens, Merlin a signé jusqu'en 2024 !

Originaire de Pornic et arrivé au FCN en U11, Quentin Merlin avait débuté avec l'équipe fanion à l'occasion du 32e de finale de Coupe de France face au RC Lens le mois dernier. Régulièrement présent à l'entraînement avec le groupe professionnel, le jeune milieu de terrain n'était pas peu fier de continuer l'aventure avec les Canaris.

« J’en ai rêvé depuis tout petit. Aujourd’hui, c’est réel. Il faut continuer à travailler, faire plus même encore. J’espère que c’est le début d’une longue carrière dans mon Club de cœur. C’est un vrai plaisir, un honneur même de signer mon premier contrat professionnel ici, à Nantes. De plus, je suis très fier et je rends également fier ma famille. Ça, c’est très important pour moi. Cette signature, c’est une marque de confiance mutuelle avec le Club. La relation est très saine et c’est ce que j’ai toujours attendu. Je me sens vraiment bien ici, à l’aise, depuis mes débuts », a-t-il glissé.