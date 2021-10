FC Nantes - Mercato : en plus de Francfort, Kolo Muani fait craquer 3 cadors européens

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

En fin de contrat en juin prochain avec le FC Nantes, Randal Kolo Muani, qui réalise un début de saison prometteur avec 2 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées en 10 matchs de Ligue 1 disputés, attire les convoitises sur le marché des transferts.

En plus de l’Eintracht Francfort, qui est intéressé par l'attaquant des Canaris depuis plusieurs mois, le Bayern Munich, le Borussia Mönchengladbach et Tottenham auraient également l'international Espoirs français dans leur viseur. Pour rappel, RKM avait confié dans un entretien à So Foot que la Bundesliga et la Premier League l'attiraient.

"En Allemagne, je vois des joueurs qui s’épanouissent. Moussa Diaby, Christopher Nkunku, Ibrahima Konaté, Nordi Mukiele... Ensuite, je pense que c’est un championnat qui me va bien, car les attaquants s'y s'épanouissent. Ce n'est pas seulement Francfort : s'il y a Wolfsburg, le Bayern Munich ou même Fribourg qui vient... L’Angleterre aussi m'attire énormément, ce sont les seuls championnats que je regarde. Imra Louza (qui a signé à Watford) m'envoyait des messages : "Viens" , "Suis-moi"... Mais l'Angleterre, je n’irais pas maintenant. Un jour peut-être, mais j'ai besoin de confirmer en Ligue 1."