FC Nantes - Mercato : encore deux recrues pour Kombouaré cet été ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Antoine Kombouaré n’est pas du genre contrariant au mercato. À chaque fois qu’il est interrogé sur le sujet en public, l’entraîneur du FC Nantes assure se satisfaire de son effectif actuel. Cela ne veut pas dire qu’il serait contre l’arrivée de nouvelles recrues avant le 31 août à minuit.

La question est de savoir si Waldemar Kita va agir en ce sens, notamment en cas de départ d’un élément offensif (Blas, Kolo Muani, Simon, Coulibaly) ? Invité à répondre sur le sujet, Emmanuel Merceron n’a pas donné de signaux très positifs aux supporters du FC Nantes. Le « panic buy » semble s’organiser gentiment.

« Il n'y a plus assez de temps pour prendre plus de deux joueurs. F. Kita, Bayat et Mao n'anticipent rien, ils ne sont qu'en réaction à des propositions d'agent, donc ils partiront de zéro pour remplacer les départs. À une semaine de la fin, tu n'auras que des fonds de tiroir, a glissé l’insider sur Twitter. Même si avec ce marché particulièrement bloqué cette année, il y a plus de joueurs intéressants sur le marché que d'habitude à la même époque. Mais avec Mogi, FK et Mao au recrutement, ils ne doivent pas en connaitre des masses. »

