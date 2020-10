FC Nantes - Mercato : F.Kita fait le bilan et rassure Gourcuff

Ce jeudi, le FC Nantes a présenté ses deux dernières recrues, le latéral droit Sébastien Corchia et l'attaquant Jean-Kévin Augustin. Deux joueurs arrivant de l'étranger où les choses ne se sont pas bien passées, donc revanchards, deux joueurs ayant connu le très haut niveau. Bref, de vrais apports pour Christian Gourcuff, qui attendait avec impatience un buteur. Voilà l'entraîneur comblé, mais aussi rassuré. Car le directeur général du FCN, Franck Kita, l'a assuré de son soutien malgré ce début de championnat raté (16e, 5 points en 6 matches).

"On fait confiance au coach"

"Le litige entre Leeds et le RB Leipzig pour Jean-Kévin Augustin est un dossier qui ne nous concerne pas. On a eu les garanties des deux clubs qu’on pouvait le faire signer. Quand on prend des joueurs qui connaissent le championnat, le contexte, qui ont des copains dans l’équipe, c’est toujours plus facile. On favorise ça ces dernières années. Le fait que les quatre recrues ont signé libres est un concours de circonstances incroyable. On pensait investir, acheter des joueurs mais les choses ne se sont pas passées comme ça"

"On a un début de saison difficile avec des hauts et des bas, on ne commence pas très bien. On va redresser la barre, on fait confiance au coach et les joueurs lui font aussi confiance. Je pense qu’on a fait un bon mercato, tous les postes sont doublés, je pense qu’on a répondu aux exigences du staff technique. Aucun joueur majeur n’est parti malgré un certain nombre d’approches."