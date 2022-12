FC Nantes - Mercato : Fabio, premier mouvement d'un marché agité ?

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Il y a deux jours, Antoine Kombouaré a été interrogé sur le mercato hivernal à venir. Sa réponse a été la suivante : « On travaille, on regarde à tous les postes. Mais j’ai pour coutume de travailler avec l’effectif que j’ai. Les solutions sont souvent à l’intérieur du groupe. J’ai aussi appris que les mercatos d’hiver ne sont pas souvent une réussite car vous prenez des joueurs qui ne jouent pas dans leur club. Je ne pense pas par ailleurs qu’on ait les moyens d’aller acheter un élément… Et les joueurs qui sont dans leur club et qui ont un temps de jeu, ils ne partent pas. Les mercatos d’hiver, je n’y crois pas par expérience. Ce sont souvent des paris ».

De là à imaginer un mercato blanc, il n'y avait qu'un pas. Sauf que ça n'en prend pas le chemin ! En effet, ce mardi, Ouest-France a annoncé le départ prochain de Fabio au Gremio Porto Alegre. Selon le journaliste de Hit West Simon Reungoart, ce transfert pourrait en appeler d'autres... "Fabio sur le départ du FC Nantes, la bonne info ⁦d'Ouest-France qui fait dire que le mercato d’hiver s’annonce décisif pour le maintien, et ça pourrait bouger sur toutes les lignes."