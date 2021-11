FC Nantes - Mercato : Fabio s’en va, une inquiétude grandit pour la suite

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

C’est un coup très dur pour le FC Nantes. Arrivé sur les bords de l’Erdre en juillet 2018, Fabio a déjà programmé son départ en fin de saison. Libre en juin 2022, le défenseur de 31 ans rejoindra son frère jumeau à Botafogo.

« Boy, l’année prochaine nous devons venir fort dans cette Serie A, Botafogo mon équipe de coeur et ma vie. Botafogo. Quand je vois mon frère sur le terrain, tout me passe par la tête… L’année prochaine brillera. Si Papa du ciel le permet », a affirmé le Canari sur son compte Twitter dimanche soir. Dans ce message, Fabio a fait référence au bon classement de Botafogo cette saison en Brasileiro Serie B : le club brésilien de son frère Rafael a de fortes chances d’évoluer en Serie A la saison prochaine.

Treize ans plus tard, Fabio devrait faire son grand retour chez lui aux côté de son frère et laissera derrière lui un vide à son poste au FC Nantes. « Kita et Bayat ne vont rien anticiper malheureusement avec toutes les fins de contrat à venir », a soufflé Emmanuel Merceron à ce sujet. La dernière prestation non aboutie de Charles Traoré face au RC Strasbourg dimanche à la Beaujoire (2-2) confirme ces inquiétudes.

