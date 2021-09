FC Nantes - Mercato : Fabio vend la mèche pour l'avenir de son frère, passé à l'OL

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Après cinq saisons passées à l'Olympique Lyonnais, Rafael a quitté les Gones l'été dernier pour rejoindre l'Istanbul Basaksehir. Mais un an seulement après son arrivée, le latéral droit brésilien a rompu son contrat avec le club turc. Son frère jumeau, Fabio, qui évolue au FC Nantes depuis 2018, a confié que Rafael devrait rebondir à Botafogo au Brésil.

"Mon frère est en train de faire tout son possible pour signer à Botafogo, il connaît la situation du club, plusieurs équipes se sont manifestées mais Botafogo est sa priorité. Beaucoup de gens m'écrivent en privé et nous somme fans du club depuis tout petit, on aime ce club", a fait savoir le joueur du FC Nantes sur son compte Twitter.

Torcida botafoguense meu irmão está fazendo de tudo o possível pra assinar hein, ele sabe da situação do clube, já vieram outras equipes mas a prioridade dele é o Botafogo

Muita gente me mandando mensagem no privado aqui, somos torcedores desde de pequeno e amamos esse clube.

🖤 — Fabio Da Silva (@Ofabio3) September 5, 2021