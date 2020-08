FC Nantes – Mercato : Flamengo change d'avis pour Lincoln, un coup de pression sur les Canaris ?

Dans sa recherche d'un buteur capable de donner plus de garanties devant le but que le duo Emond – Coulibaly, le FC Nantes semble avoir choisi le jeune brésilien Lincoln (19 ans). L'attaquant de Flamengo est la priorité des Canaris, et la réciproque est également vraie. Le journaliste de 20Minutes David Phelippeau confirme encore ce vendredi sur Twitter sur l'attaquant veut venir à Nantes et aurait même été séduit par une discussion avec Christian Gourcuff.

Seul problème, il semble que Flamengo ait changé son fusil d'épaule dans ces négociations. Selon Globoesporte, le club brésilien aurait refusé les trois propositions venant de Nantes, Mouscron et le City Group. Son entraîneur Domènec Torrent assurant même qu'il envisageait de redonner une chance au jeune buteur brésilien.

Flamengo espère un transfert plutôt qu'un prêt

Mais comme l'estime l'insider Emmanuel Merceron, bien informé sur les dossiers du FC Nantes, tout cela ressemble surtout à un gros coup de pression sur les Canaris et les autres courtisans. En réalité, Flamengo semble avoir flairé une belle occasion de réaliser une grosse vente au lieu de conclure un prêt qui offre moins de garanties financières. Globoesporte évoque même un montant possible de 10 millions d'euros qui ressemble plus à une fourchette haute pour débuter les négociations qu'au véritable montant qu'il faudra débourser pour s'attacher ses services.