FC Nantes - Mercato : frictions entre Bayat et Kombouaré, les Kita ont choisi leur camp !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le FC Nantes semble à l’arrêt. Alors qu’Antoine Kombouaré a ouvertement annoncé son envie de recruter encore plusieurs renforts au mercato estival, la présence de Mogi Bayat grève ses intentions. Le cas Gaël Kakuta, ardemment désiré par le Kanak, en est le parfait exemple. En interne, la situation serait difficilement tenable.

« Le FCN patauge au mercato alors qu'il a les moyens financiers et les opportunités de faire des transferts intéressants... C'est juste une question de (bonne) volonté, indique Le Prohpte du Ballon Rond sur Twitter. Il y a de vraies frictions entre Kombouaré et Bayat. Bayat n'a pas apprécié la main-mise de AK sur le sportif et son refus net de certaines pistes de son écurie. »

Conscients de cette situation explosive, les Kita ont choisi leur camp. « Les comptes se règlent au mercato. Mais Kombouaré est intelligent et reste au-dessus, poursuit la même source. Oui la famille Kita a largement les moyens d'investir, cela n'a jamais été un problème d'argent. Mais elle ne souhaite pas (plus) investir. Si les Kita s'en donnaient vraiment les moyens (d'où la bonne volonté) le FCN pourrait être un très bon club. »