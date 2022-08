FC Nantes - Mercato : Galatasaray est finalement passé à l'attaque pour Kouamé

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Galatasaray fait feu de tous bois en cette période de transferts et se positionne sur de nombreuses pistes suivies par des clubs français. Les dirigeants turcs, qui cherchent un grand joueur en attaque, ont par exemple contacté Dries Mertens (en fin de contrat à Naples) et Alexis Sanchez (bail résilié avec l'Inter), deux joueurs que l'OM convoitait. Et ils viennent de formuler une offre pour un élément courtisé par le FC Nantes.

Ce joueur, c'est Christian Kouamé. L'attaquant ivoirien de 24 ans ne sera pas conservé par la Fiorentina, qui réclame 11 M€. Le FC Nantes a fait acte de candidature mais à condition qu'il soit prêté. Les Canaris voulaient attendre la fin de l'été pour attirer le joueur de cette façon. Et au départ, Galatasaray était dans la même position. Mais il y aurait du changement. Selon le média turc Cumhuriyet, le Cimbom aurait finalement fait une proposition d'achat à la Viola, dont le montant n'a pas filtré. Si les dirigeants italiens l'acceptent, les Canaris devront se rabattre sur un plan B pour renforcer leur attaque.