FC Nantes - Mercato : les exigences de Valère Germain (OM) pour signer

Il y a quelques jours, nous avions révélé que Christian Gourcuff était chaud pour recruter Valère Germain, confiné au banc des remplaçants par André Villas-Boas. Seulement, l'attaquant de 30 ans jouit d'un contrat à 300.000€ dans son club de cœur et il n'aurait, a priori, pas l'intention de faire de grosses concessions au niveau salaire. Néanmoins, L'Equipe explique dans son édition du jour qu'il existe un espoir pour le FC Nantes.

Un contrat de 2 ou 3 ans peut le convaincre

Le quotidien national fait le point sur trois joueurs que l'OM voudrait bien voir partir. Parmi ceux-ci, on trouve donc Germain. Celui qui a égalisé miraculeusement face à Lille (1-1) dimanche dernier est plutôt dans l'optique de rester et d'aller au bout de son contrat, qui se termine dans un an, quand bien même André Villas-Boas en fait un quatrième choix en pointe et un remplaçant à Florian Thauvin sur le côté droit.

Une seule chose pourrait l'inciter à partir dès cet été : un contrat de deux ou trois ans à des conditions proches de celles qui sont les siennes à Marseille. Trentenaire, Valère Germain sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de saisons au haut niveau et que ses trois années à Marseille n'ont certainement pas fait monter sa cote. Un bail longue durée constituerait une garantie pour l'avenir et serait donc de nature à le faire quitter la Provence.