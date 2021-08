FC Nantes - Mercato : Germain s'éloigne un peu plus, plusieurs départs en discussions devant ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

A une semaine de la fin du Mercato, le chantier offensif du FC Nantes est en stand-by. Actuellement, Antoine Kombouaré compte ses blessés, lui qui doit déjà faire sans Kalifa Coulibaly, Anthony Limbombe, Randal Kolo Muani... Et désormais Moses Simon, sorti à la pause à Rennes victime d'une blessure aux ischios.

Sans départ, il est peu probable que les Canaris ne recrutent et Valère Germain (ex-OM, 31 ans), cible de longue date de la direction, se dirige plutôt vers Montpellier, où il doit remplacer Andy Delort, que vers la Cité des Ducs.

Kolo Muani, Coulibaly et Emond pourraient encore bouger

Ouest-France fait notamment le point dans sa dernière édition sur les mouvements à attendre au niveau offensif. Une chance pour Antoine Kombouaré, ils devraient être moins nombreux que redoutés. Le quotidien assure en effet que Ludovic Blas et Moses Simon semblent plutôt partis pour rester et que le dernier dossier sensible est celui de Randal Kolo Muani, en fin de contrat en 2022, pour qui cela continue de s'agiter malgré sa blessure au mollet.

Bien renseigné sur le FC Nantes et ses coulisses, le compte MSV Foot assure de son côté que deux partants potentiels n'ont pas encore dit leur dernier mot. Kalifa Coulibaly est toujours en discussions avec la Gantoise (D1 belge) même si son salaire pose problème et que Renaud Emond, en grande difficulté sur les bords de l'Erdre, intéresse les allemands d'Hambourg.

— ?￰ンレツ? ?￰ンルᄒ?￰ンレテ ? (@MSVFoot) August 23, 2021